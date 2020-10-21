Perakendeci devlet destekleriyle ayakta, yeni dalga korkutuyor

21 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Turizm sektöründen sonra perakende de salgında artık başladığı kabul edilen ikinci dalganın korkusuna girdi. Birinci dalganın yarattığı kriz caddelerde, alışveriş merkezlerinde kapanan mağazalarla açıkça ortada. Adım başı kiralık mağaza ilanları artık şaşırtıcı değil.

Perakende sektörü ilk dalga sırasında en fazla etkilenen sektörlerden biri olmuştu. Ancak devlet destekleriyle sıkıntılar bir ölçüde aşıldı. 335 üyeli Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) anketine göre katılan 132 üyenin eylül ayında ciroları geçen yılın yüzde 70’lerine yaklaştı. Ancak birinci dalga bitmeden ikinci dalgaya giren salgın, dünyadan olumlu yönde farklılaşan bu sektörde kaygıları, endişeleri yeniden hortlattı.

DÜNYA YENİDEN KAPANIYOR

Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin yeni önlemleri tartıştığı, yeniden kapanma sinyalleri verdiği ortamda Türkiye’de de hafta sonları AVM’lerin kapatılma ihtimali artıyor. Perakendenin önemli isimlerine gelişmeleri sordum. BMD Başkanı Sinan Öncel, şu ana kadar desteklerle sektörün krizi dünyadan daha iyi yönettiğini söylüyor, ancak endişesi yeni kısıtlamaların başlaması. Hazır giyim sektörünün duayenlerinden Abdullah Kiğılı da toplumda endişelerin arttığını söylüyor. “Mutlu olmayan insan alışveriş yapmaz. Salgında ikinci dalga geldi. Endişelerimiz arttı” diyor.

Kiğılı da devletin desteğiyle ayakta kaldıklarını belirtiyor. Kiğılı, mağaza kapatma konusunda ise artık “Gözünün yaşına bakmadan kapatıyoruz mağazamızı. Dava açılsa bile” diyor. Bugüne kadar 10 mağazasını kapattığını da ekliyor. Turizm ve perakende iki önemli sektör. İstihdam kaynağı. Kredi yapılandırmalarıyla, vergi ötelemeleriyle, çalışan desteğiyle şirketler, markalar şimdilik yüzdürülüyor. Asıl gerçekler salgının bitmesiyle ortaya çıkacak.