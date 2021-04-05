PERDE ARKASI |Aytaç Kara'nın sportif direktör Serkan Reçber'in üzerine yürüdüğü iddia edildi
PERDE ARKASI Kasımpaşa'da disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı kalan Aytaç Kara’nın sportif direktör Serkan Reçber'in üzerine yürüdüğü iddia edildi.
Kasımpaşa, Aytaç Kara’nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Aytaç, dün akşamki Beşiktaş maçının bitiminde soyunma odasına giderken Kulüp CEO’su Serkan Reçber ile tartışma yaşamıştı.
Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golü de Aytaç Kara kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan başarılı futbolcu, yedek kulübesine gelirken teknik heyete tepki göstermişti. 28 yaşındaki futbolcu, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttuğu sırada da Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile bir tartışma yaşadı. Aytaç'ın Reçber'in üzerine yürüdüğü iddia edildi. Araya giren Haddadi, Aytaç’ı, Reçber’in yanından uzaklaştırarak olayların büyümesi engelledi.
Tüm bu yaşananların ardından Kasımpaşa Kulübü, Aytaç Kara’nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
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