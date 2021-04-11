Peregrine şahinleri ve atlar

11 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Brüksel’de Peregrine şahinlerinin kente dönüşü güzel havaların geldiğini müjdeliyor. Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü tarafından geliştirilen “Herkes için Şahin” projesi kapsamında Brüksel Serbest Üniversitesi’nin (ULB) Solbosch kampusundaki bir çift peregrine şahini mayıs ayı sonuna kadar Streaming ile yani internet üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Peregrine Şahini (Bilimsel adı: Falco peregrinus) çifti, 2019 baharında A Binası kulesinin tepesine yerleşti. Geçen baharda olduğu gibi bu yıl da orada yuva yaptılar. Şahinler, yuvalarından bir tarafta üniversite kampusuna diğer tarafta ise Bois de la Cambre Parkı’na bakıyor.

8 Mart’tan beri çiftleşiyorlar. İlk yavruların 12 Nisan civarında yumurtadan çıkması ve dünyamıza merhaba demesi bekleniyor. Kulenin tepesine monte edilen kamera sayesinde Peregrine şahini ailesi artık bir web sitesi üzerinden günün 24 saati hayranlarınca izlenebiliyor. Mayıs ayı sonunda genç kuşlar yuvayı terk edecek. Kamera, yırtıcı kuşların yuvalarını naklen takip etmeyi, doğal miras konusunda farkındalık yaratmayı ve doğa koruma önlemlerinin sonuçlarını göstermeyi kolaylaştıracak.

Avrupa’dan neredeyse tamamen kaybolan bu kuş türü, 1994’ten sonra Belçika’ya ve başkente geri döndü. Brüksel, peregrine şahini kenti haline geldi. Şu anda Belçika’nın tamamında yaklaşık 200 peregrine şahini, Brüksel’de ise yaklaşık 15 çift yaşıyor.

Belçika’nın Fransa sınırına yakın Tournai kenti yakınlarında Marquain köyü civarında dolaşırken polisin, bir çiftçinin yardımıyla yakalamayı başardığı 2 deve ve tek hörgüçlü hecin deve hafta başında haber oldu.

Hayvanların Fransa’dan Belçika’ya kaçtığı tahmin ediliyor. Önceki hafta ise Bois de la Cambre Parkı’ndan kentin geniş bulvarlarında dört nala koşarak Etterbeek’teki ahırlarına dönen iki polis atı sempati uyandırmıştı.

Sürrealizmin başkentinde Brüksel’in bu unvanı hak ettiğini gösteren ilginç gelişmeler oluyor. Kendi başlarına ahırlarına dönen polis atlarını anlatmadan önce biraz hafızamızı tazeleyelim. “1 Nisan şakası” olarak sosyal medya üzerinden duyurulan “La Boum Dans Festivali” ciddiye alınınca Bois de la Cambre Parkı’nda 2 bine yakın genç toplandı. Uyarılara rağmen dağılmamakta direnen gençlerle polis arasında çatışma çıktı. Tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale eden polislere, atlı polisler de destek verdi. Atlı polislerin kalabalığın arasına dalması sonucu yaralananlar oldu. Polisin atları kullanmaya son vermesi için başlatılan kampanyaya on binlerce imza toplandı. Genelde, at sırtındaki polisler festivaller, futbol maçları veya gösteriler gibi tüm halka açık etkinliklerde bir güç gösterisi ve caydırıcılık faktörü olarak görev yapıyor.

1 Nisan’da şaka yapan gençler şimdi 1 Mayıs’ta aynı yerde bu kez gerçekten “La Boum 2” adını verdikleri festivali düzenlemek istiyorlar. Gençlerin hiç şakası yok. İzin verilmezse Belçika’nın çeşitli kentlerinde korsan etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladılar. Belçika İçişleri Bakanı ise gençlerin talebinin mümkün olmadığını söyledi. 1 Mayıs’ta ortam şenleneceğe benziyor.

Brüksel’de dörtnala...

1 Nisan’daki sahte festivalin düzenlendiği Bois de la Cambre Parkı’nda ertesi gün temizlik faaliyetlerine yardım eden federal polisin iki atı, binicileri polisleri arkada bırakarak cuma gecesi Etterbeek’teki kışlaya kendi başlarına döndüler. Binicisini kaybeden atların bir süre devam ettikten sonra durması beklenirdi normalde.

Amatör bir videoya göre atlar, Bois de la Cambre Parkı’nın dışında, bir elektrik direğine çarptı, sırtlarındaki polisler düştü. Atlar, Brüksel’de yollarda dörtnala koşarken görülüyor. Trafikten korkmuyorlar ve kendi başlarına üstelik “kavşakları bile doğru yöne alarak” Etterbeek’teki polis kışlasındaki ahırlarının yolunu buluyorlar. İki at, 20.00 sıralarındaki çarpmanın ardından yaklaşık 4 km’lik bir yolculuk sonunda Brüksel sokaklarında tek başlarına dolaşarak polis merkezindeki ahırlarına döndü. Atlara bisikletliler ve yayalar eşlik etti ve eve dönüş yolunda arabaları yavaşlattılar. Güvenliklerini sağladılar.

Brüksel’de Peregrine şahinlerinin kente dönüşü güzel havaların geldiğini müjdeliyor. Atlar polissiz, “Peregrine şahinleri başkenti” Brüksel askersiz daha da güzel!

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