Perinçek'ten canlı yayında sürpriz çıkış: AK Parti gidiyor

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:06

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında AKP iktidarının akıbetiyle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.





Ekonominin gidişatına dikkat çeken Perinçek, "Bir ülkeye o kadar çok borç girerse o borçlar herkese dalga dalga gelir. O borç 450 milyar dolar olup kapıya hacizci geldiği zaman ekonomi batar. Türkiye ekonomisi şu an iflas etmiş durumda" diyen, çözümün "üretim devrimi" olduğunu belirtti.

Perinçek, 2023 seçimlerinden beklentisinin ne olduğu yönündeki soruya ise "AK Partililer de Sayın Cumhurbaşkanı da arz ediyorum dinlesin. AK Parti gidiyor. Eğer bu gidişatına radikal tavırlarla değişiklik getirmezse gider. Üretim devrimi çizgisine giricek, Suriye'yle hemen iş birliği yapacak. Karadeniz'de Ukrayna gibi bakın orada da telaş başladı 'ABD gidince ne yapacağız' diye. Türkiye Asya iklimi içinde yerini alır ve o iklim içinde bir üretim devrimi çabasına girer. Suriye'yle tavrını düzeltir ve PKK'yı böylece bitirir. Ama bu politikalarla gözümüzün önünde gidiyor görüyoruz." ifadeleriyle yanıt verdi.