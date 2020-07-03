Perinçek’ten Erdoğan’a sosyal medya desteği: Milli diktatörlük uygulamalı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 12:01

AKP’ye verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu kez de Erdoğan’ın, “Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” ifadelerine sahip çıktı. Aydınlık’a verdiği röportajda terörle mücadele, ulusal bütünlük ve kişisel haklar konularında yürütülen tartışmaları değerlendiren Doğu Perinçek, özgürlüğün sınırlanmamasına tepki göstererek ”Milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir” dedi.

“KARŞI TARAF ISIRDIĞI İÇİN SİZ DE ISIRACAKSINIZ”

Sosyal medyayı pankreas minderine benzeten Perinçek’in sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

“Pankreas güreşinde ısırmak, kolunu kırmak serbest. Sosyal medyada sövmek, aşağılamak, hakaret etmek serbest değil sanki mecburiyet. Girerken bize sövmek hakaret etmek, ısırmak kırmak dayatılıyor. Biz ne kadar terbiyeli olsak da… Çok beğendiğim terbiyeli insanları bile oraya girince tanıyamıyorum. Benim tanıdığım Ahmet, Mehmet, Ayşe bu değil. Çünkü öyle bir ideolojik dayatma var. Oraya girdiğinizde siz de pankreas minderine çıkıyorsunuz. Karşı taraf ısırdığı için siz de ısıracaksınız. Bunun dışında kalan çok az insan var."

“MİLLİ DEVLET DİKTATÖRLÜK UYGULAMALIDIR”

Özgürlüğü sınırlamayan anlayışa tepki gösteren Perinçek şöyle devam etti: “Yozlaşma çürüme terbiyesizlik ahlaksızlık bu tespitler çok çok doğru. ‘Özgürlük var.’ Neyin özgürlüğü var? Terbiyesizliğin, ahlaksızlığın özgürlüğü… Kadına saygısızlık gibi bir özgürlüğü kabul etmiyoruz. İnsanı aşağılamak gibi, eşitsizlik gibi bir özgürlük kabul etmiyoruz. Vatana ihanet etmek, terörü desteklemek gibi bir özgürlük yok. Amerika’nın uşağı, piyonu olmak gibi özgürlükleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna karşı milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir.”