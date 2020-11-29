Perre Antik Kenti’de tek mezarda 3 iskelet bulundu
Adıyaman Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 1600 yıllık olduğu belirlenen bir mezar içerisinde, 2 yetişkin ve 1 çocuk iskeleti ortaya çıktı.
Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda aynı mezar içerisinde 3 iskelete ulaşıldı.
Arkeologlar, bir kadın, bir erkek ve bir çocuğa ait iskeletlerin yanında bulunan sikke ve diğer eşyalardan, mezarın 1600 yıllık olduğunu ifade etti.
Bölgede daha önce yapılan kazılarda da 1500 yıllık bir erkek iskeleti bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Toz fırtınası uyarısı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama
- Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Yargıda FETÖ Taktiklerini Kim Kullanıyor?
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Toz fırtınası uyarısı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı