Perre Antik Kenti’de tek mezarda 3 iskelet bulundu

29 Kasım 2020 Pazar, 01:00

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda aynı mezar içerisinde 3 iskelete ulaşıldı.

Arkeologlar, bir kadın, bir erkek ve bir çocuğa ait iskeletlerin yanında bulunan sikke ve diğer eşyalardan, mezarın 1600 yıllık olduğunu ifade etti.



Bölgede daha önce yapılan kazılarda da 1500 yıllık bir erkek iskeleti bulunmuştu.