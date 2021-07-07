Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinin belirsizliği devam ediyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 05:28

Seçimi az farkla kaybeden sağ partinin adayı Keiko Fujimori, seçim sonuçlarında hile olduğu iddialarını yenileyerek sürecin araştırılması için mevcut Devlet Başkanı Francisco Sagasti'nin ve Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) harekete geçmesini istedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı solcu Pedro Castillo ise her kesimden sonuçlara saygı duyulmasını ve resmi kararın bir an önce açıklanmasını talep etti.

Öte yandan Sagasti, Fujimori'nin sözlerine ilişkin açıklamasında, hiçbir sporcunun kaybettikten sonra yarışmanın kurallarını sorgulamaması gerektiğini vurgulayarak "Spor bize kazanmayı öğrettiği gibi kaybetmeyi de öğretir. Alçakgönüllülükle kazanmak ve asaletle kaybetmek, bize gururla kazanmayı ve kin duymadan kaybetmeyi öğretir. Tüm Peruluların bunu öğrenmesi ve aklında tutması gereken bir derstir." ifadelerini kullandı.

Fujimori de Sagasti'ye cevaben futboldaki "VAR" kuralına atıfta bulunarak, "Bir maçta şüpheler olduğunda hakem VAR'a gider ve inceler sonra karar verir. Seçim sonuçlarının meşru olması için usulsüzlüklerin ve şikayetlerin gözden geçirilmesi gerekir" dedi.

FUJİMORİ, 200 BİN OYA İTİRAZ EDİYOR

Peru'da resmi sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen sağcı Fujimori, ülke genelinde 802 sandıkta yaklaşık 200 bin oyun iptal edilmesi için itiraz etmişti.

PERU'DA RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda solcu Castillo, 8 milyon 835 bin 579 oy alarak yüzde 50,12 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 791 bin 521 oy alarak yüzde 49,87 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başlamıştı.

Fujimori taraftarları ise seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek protestolar düzenliyor.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.







