Pervin Buldan'dan 'çözüm süreci' açıklaması

01 Şubat 2021 Pazartesi, 19:16

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’dan oluşan HDP heyeti Saadet Partisini ziyaret etti. Heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi yöneticileri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından çıkışta HDP heyeti adına kısa bir açıklama yapan Buldan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bugün Saadet Partisini heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Sabah da, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etmiştik. Aslında biz bugün yeni bir program başlattık. Bu program Demokrasi Programı ve bu çerçevede siyasi partilerle görüşmeler yapıyoruz. Siyasi parti olarak ilk görüşmemizi Saadet Partisi ile yaptık. Daha sonra CHP, İYİ Parti’den randevu isteyeceğiz ama olursa belki daha sonra, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerin Türkiye’deki demokratik güç birliğine büyük katkı sunacağı kanaatini taşıyoruz."

MUHALEFETİN SORUNLAR KONUSUNDA YOL KATETMESİNİ UMUYORUZ

"İçeride Sayın Temel Karamollaoğlu ile Türkiye’nin temel meselelerini konuştuk. Nedir bu temel meseleler? Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar başta olmak üzere hukuk alanında yaşanan sorun ve ve sıkıntılar, haksız tutuklamalar, Demirtaş kararı, bunun yanında Türkiye’nin yoksulluk meselesi, aş meselesi, iş meselesi, sefalet meselesi. Yani Türkiye’nin temel meseleleri bu meseleler. Biz Saadet Partisiyle bu konuları istişare ettik. Siyasi partiler arasındaki görüşmeler, müzakereler ve diyalog zeminleri Türkiye’nin geleceği açısından önemlidir. Biz bugün bunu başlattık ve bu başlattığımız süreçle birlikte demokratikleşme alanında muhalefet partilerinin ortak bir zeminde buluşabilmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Ümit ediyor ve diliyoruz ki demokratikleşme meselesinde ve Türkiye’nin yaşadığı bütün sorunlar konusunda muhalefet partileri bir yol kateder. Buraya geliş amacımız da budur."

Buldan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. “Demirtaş ile ilgili Karamollaoğlu’nun tutumuna ilişkin neler gözlemlediniz?” sorusu üzerine Buldan, "AİHM kararı, acilen uygulanması gereken bir karardır. Karamollaoğlu da bu yöndeki görüşlerini ifade etti ancak kendisine sorsanız daha sağlıklı olur. Biz bu konuyu gündeme getirdik" yanıtını verdi.

‘YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?’

Buldan, basının “Bu görüşmeler sonucu yeni bir çözüm sürecine başlıyoruz diyebilir miyiz?” sorusunu ise “Hayır, böyle bir şey yok. Tam da ifade ettiğim gibi Türkiye’nin demokratikleşmesi ve yaşanan sorunları konuşuyoruz. Bir çözüm süreci yok. Bunun başlamasına dair bir işaret de yok ortada” diye yanıtladı.

Buldan'ın "Muhalefet partileri ile belirli konularda ittifak arayışı mı var?" sorusuna yanıtı ise "Demokrasi ittifakı arayışı var. Hukuk ve demokrasi alanındaki haksız uygulamaları, ekonomik kriz meselesini, tüm bunları Demokrasi İttifakı çerçevesinde konuşuyoruz. Başka bir ittifak söz konusu değil" oldu.