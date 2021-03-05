Peskov doğruladı: Akkuyu temel atma törenine Putin’de katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu temel atma törenine katılımına ilişkin açıklamada bulundu.
Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önümüzdeki hafta Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılacağını doğruladı.
PESKOV DAHA ÖNCE OLASILIK ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Daha önce Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Putin ile Erdoğan'ın 10 Mart'ta Akkuyu'nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine online olarak katılacağını açıklamıştı.
Sputnik’te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, gazetecilerin soruları üzerine temel atma töreni için Putin ile Erdoğan arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etmekle yetinmişti. Peskov, bugünkü açıklamasıyla Rus liderin gelecek haftaki programında Akkuyu NGS'deki temel atma törenine katılımın yer aldığını doğruladı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev'in de temel atma töreni için Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtilmişti.
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