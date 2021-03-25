Peskov'dan aşı yaptıran Putin için 'yan etki' açıklaması

25 Mart 2021 Perşembe, 15:22

Kremlin Sözcüsü koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı'la ilgili basına açıklamada bulundu. Peskov, Putin’de yan etki görülmediğini belirtti. Peskov, “Başkanın hiçbir yan etkisi yok. Kendini iyi hissediyor, aşıyı iyi karşıladı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, dün yaptığı açıklamada Putin’in yaklaşık 3 hafta sonra ikinci dozu alacağını ifade etmişti.

HERKES BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Dün yapılan basın toplantısında Başkan Putin’in aşıdan sonra herhangi bir yan etki deneyimleyip deneyimlemediği sorulan Peskov, herkesin belirti göstermediğini ifade ederek, “Aşılananlardan bazılarında, aşıdan sonraki ilk gece biraz yüksek ateş ve güçsüzlük görülüyor. Bu gerçekten böyle, ancak herkeste görülmüyor. Çoğu insan aşılandıktan sonra belirti göstermiyor” ifadelerini kullanmıştı.