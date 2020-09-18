Peynir nasıl saklanır? İşte peyniri taze saklamak için yapılması gerekenler

18 Eylül 2020 Cuma, 09:20

Gıda uzmanları, sağlıklı şekilde peynir tüketimi için saklama koşullarına dikkat edilmesi konusunda tüketicileri uyardı. Uzmanlara göre ilk adım, peyniri satın alırken başlıyor. Ürünün marketlerde mutlaka buzdolabında olması, buzdolabı sıcaklığının ise +2C ile +4C derece arasında olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor.

Peynirin, ambalajından çıkarıldıysa cam, metal veya seramik kap içerisinde ağzı kapalı şekilde saklanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, ürünlerin mutlaka buzdolabında genelde kahvaltılık bölümü olarak tarif edilen kapaklı çekmecede muhafaza edilmesini tavsiye ediyor.

Diğer taraftan, peynirlerin yenilecek kadarının kesilerek paketinden alınması, hemen yenilmeyecekse dilimlere ayırılmadan saklanması şart. Böylece peynirin dış ortamla teması en aza indirilerek ömrü uzamış, lezzetini ve tazeliğini uzun süre korumuş oluyor.

Gıda uzmanları, peynirlerin nasıl saklanması gerektiğini şöyle sıralıyor:

Peynir, +2 ile +4 santigrat derece arasında, ışıksız ortamda muhafaza edilmeli, derin dondurucuda saklanmamalıdır.

Ambalajlarda belirtilen saklama ve tüketim koşulları mutlaka okunmalıdır.

Markette peynir gibi süt ürünlerinin alışverişi en son yapılmalıdır. Soğuk zincir kırılmamalı, marketlerde dolap dışında sergilenen ürünler alınmamalıdır.

Süt ve süt ürünü alındığında dışarıda fazla kalmamasını sağlayarak bir an önce eve gelinerek peynirler buzdolabına konmalıdır.

Peynirler buzdolaplarında ‘kahvaltılık bölümü’ olarak tarif edilen kapaklı çekmecelerde saklanmalıdır.

Mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda peynir alınmalıdır.

Peynir oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Sofra kurulurken dolaptan en son peynir çıkarılmalı, sofra toplanırken ise en önce peynir sofradan kaldırılmalıdır. Sofrada kalan ürün, dolaptaki kendi orijinal ambalajına (ambalajdaki el değmemiş ürünün yanına) değil, ayrı bir kapalı kaba konularak saklanmalıdır.

Sofra hazırlıkları ya da yemek hazırlıkları sırasında peynirler tezgâh üzerinde bekletilmemelidir.

Buzdolabında hiçbir ürün açık kalmamalıdır. Üzerlerinde toprak kalıntısı bulunan yeşil sebzeler, buzdolaplarına birçok zararlı bakterileri de beraberinde taşır. Hava yolu ile bulaşan bakteriler ürünün bozulmasına neden olur. Bu nedenle tüm yiyecekler ve başta çok hassas olan süt ve süt ürünleri dolapta kapalı halde olmalıdır.

Kapalı kapta ve salamura suyu içinde satılan peynirler kendi salamura suyunun içinde tutulmalıdır. Suyu azalır ise, içme suyu eklenerek peynirin havayla teması kesilmelidir.

Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur.

Peynirleri kapaklı buzdolabı kullanan noktalardan satın almaya özen gösterilmelidir.