PFDK'den Mustafa Muhamed'e 1 maç men cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
PFDK'nın kararı şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve Galatasaray A.Ş.’nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
Mustafa Muhammed hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANkaragücü-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,
Mustafa’nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 1 maç men ve 13.000.-TL ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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