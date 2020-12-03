Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı
ABD'li ilaç firması Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech'in Covid-19'a karşı ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 1 milyon 600 bin vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı. İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.
"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"
Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere" dedi. Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. Uluslararası ajanslar sevkiyattan fotoğraflar paylaştı.
İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermiş ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olmasını beklendiği ifade edilmişti.
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