Pfizer CEO’sunda üçüncü doz açıklaması: 'Aşı her yıl tekrarlanabilir'
Pfizer CEO'su Albert Bourla, insanların her yıl yeniden aşı olması gerektiğini öne sürdü.
ABD'li ilaç firması Pfizer CEO’su Bourla, koronavirüs aşısıyla ilgili CNBC televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak" dedi.
Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.
Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.
Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.
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