BioNTech / Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: En az 6 ay koruma sağlıyor
Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.
Pfizer/BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı, varyantları da içerecek şekilde güncellendi. Aşının, varyantlar dahil, virüse karşı etkinlik oranı yüzde 91 olarak açıklandı.
Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. 800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.
Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: NTV
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