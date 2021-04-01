BioNTech / Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: En az 6 ay koruma sağlıyor

Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech / Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 14:26
BioNTech / Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı: En az 6 ay koruma sağlıyor
Abone Ol google-news

Pfizer/BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı, varyantları da içerecek şekilde güncellendi. Aşının, varyantlar dahil, virüse karşı etkinlik oranı yüzde 91 olarak açıklandı.

Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. 800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: NTV


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler