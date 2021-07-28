Pfizer: Üçüncü doz delta varyantına karşı korunmayı artırdı

Pfizer tarafından yayınlanan yeni verilere göre, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının üçüncü dozu, Delta varyantına karşı, standart iki dozun sağladığı korumanın ötesinde "güçlü bir koruma" sağlayabilir.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:16
Pfizer: Üçüncü doz delta varyantına karşı korunmayı artırdı
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Pfizer tarafından yayınlanan bir çevrimiçi raporda, üçüncü doz aşılarını olan 18 ila 55 yaşları arasındaki kişilerde Delta varyantına karşı gelişen antikor düzeyinin, iki doz aşı olanlardan beş kat daha fazla olduğu öne sürüldü.

Aynı verilere göre, üçüncü doz aşılarını olan 65 ila 85 yaşları arasındaki kişilerde ise Delta varyantına karşı gelişen antikor düzeyleri, iki doz aşı olanlardan 11 kattan fazla.

Söz konusu verilerin henüz uluslararası hakemler ve bağımsız denetleme kuruluşları tarafından doğrulanmadığı kaydedildi.


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