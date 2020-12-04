Pfizer ve BioNTech’ten yeni aşı açıklaması: 'Hedef düşürüldü'

04 Aralık 2020 Cuma, 12:15

İngiltere’nin herkesten önce onay verdiği ve ilk dozların yola çıktığı Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşının yıl sonu üretim hedefi değişti. Pfizer’dan daha önce yapılan açıklamada, 2020’nin sonuna dek 100 milyon doz üretilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.

Wall Street Journal’a konuşan ve üretimde doğrudan yer alan bir yetkili, “Geç kaldık. Aşının üretimindeki ilk grup hammaddeler istenen standartları karşılamada başarısız oldu. Bunu düzelttik ancak bu yıl için planlanan hedefleri tutturmak için zaman tükendi” açıklamasında bulundu.

ABD merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketleri, 2021 için koydukları toplam üretim hedeflerinin 1.3 milyar doz olduğunu duyurmuştu. İsmini vermeyen yetkili, bu hedefte herhangi bir sapma olmadığını söyledi.

"AŞININ BULAŞMAYI ENGELLEYİP ENGELLEMEDİĞİ BELİRSİZ"

ABD merkezli NBC kanalına konuşan Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, "Covid-19 aşısının, insanların koronavirüsünü başkalarına bulaştırmasını engelleyip engellemediğinin belirsiz. Konunun incelenmesi gerekiyor. Elimizdeki verilerle bundan kesin emin olamayız" dedi.