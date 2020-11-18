Pfizer/BioNTech aşısında yüzde 95'in üzerinde koruma sağladı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 14:54

Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE birlikte geliştirdikleri aşının son aşama denemelerinde yüzde 95’in üzerinde sonuç aldıklarını duyurdu. Klinik demene sonuçlarının verilerine göre tüm yaş gruplarında etkili ve yan etkiye sahip olmadığı açıklandı. Özellikle Covid-19 salgınında risk grubu içinde yer alan 65 yaş üstü insanlar için etkinliğinin yüzde 94 olduğu belirtildi. Pfizer, ABD'de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını duyurdu.

Yetkililer denemeler sırasında kayda değer bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadıklarını da açıkladı. Prifizer 43 binden fazla gönüllü ile araştırmanın gerçekleştirildiğini belirtti. Aşılananların yüzde 2’sinden fazlasında tek yan etkinin 2’nci dozdan sonra yorgunluk olduğu açıklandı.