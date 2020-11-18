Pfizer/BioNTech aşısında yüzde 95'in üzerinde koruma sağladı
Pfizer/BioNTech'in aşısının 3'üncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Reuters'ın aktardığına göre, özellikle Covid-19 salgınında risk grubu içinde yer alan 65 yaş üstü insanlar için etkinliğinin yüzde 94 olduğu belirtildi.
Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE birlikte geliştirdikleri aşının son aşama denemelerinde yüzde 95’in üzerinde sonuç aldıklarını duyurdu. Klinik demene sonuçlarının verilerine göre tüm yaş gruplarında etkili ve yan etkiye sahip olmadığı açıklandı. Özellikle Covid-19 salgınında risk grubu içinde yer alan 65 yaş üstü insanlar için etkinliğinin yüzde 94 olduğu belirtildi. Pfizer, ABD'de acil kullanım yetkisi için birkaç gün içinde başvuru yapacaklarını duyurdu.
Yetkililer denemeler sırasında kayda değer bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadıklarını da açıkladı. Prifizer 43 binden fazla gönüllü ile araştırmanın gerçekleştirildiğini belirtti. Aşılananların yüzde 2’sinden fazlasında tek yan etkinin 2’nci dozdan sonra yorgunluk olduğu açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
Video Haberler
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama