Picasso'ya ait olduğu düşünülen ve 50 yıl ABD'de bir dolapta saklanan tablo satıldı
İspanyol ressam Pablo Picasso'ya atfedilen karma bir resim, ABD'nin Maine eyaletindeki bir evde 50 yıl boyunca dolapta kaldıktan sonra satıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Massachusetts merkezli John McInnis Auctioneers galerisi, "Le Tricorne" adlı tablonun cumartesi günü satıldığını doğruladı.
40 x 40 santimetre boyutlarındaki resimde 1919 tarihli imza bulunuyor. New York Tarih Kurumu, resmin Picasso'nun Londra'da sahne alan, aynı adlı bale için hazırladığı sahne perdesiyle benzerliğinden ötürü ressama ait olduğuna inanıyor. Perde ise 2015'ten bu yana New York'ta sergileniyor.
Çevrim içi mezat platformlarından "liveauctioneers.com" web sitesi, resmin satış fiyatının 150 bin dolar olduğunu, buna ek olarak tablo bedelinin yüzde 24'ü kadar da alıcı ödemesi olduğunu bildirdi. Alıcı ve satıcı ismi vermeyen Platform, satıcının büyük halasından babasına miras kalan resmin, evin dolabında bulunduğunu belirten açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, "Bu tablo, büyük halamın sahip olduğu bir evde bulundu. 50 yıl boyunca bir dolapta saklanan bu dahil birkaç tablo, önce babama sonra da bana kaldı." ifadelerine yer verildi.
Alıcının, Picasso'nun oğlunun yönettiği " The Claude Picasso Administration" ile tabloyu doğrulamak için en az 120 günü olacak.
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