Pilsiz Game Boy, sonsuza kadar çalışıyor

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:18

Elde taşınabilen atari cihazı, süresiz şekilde oyun oynamaya imkan tanıyor. Bu durum, bir ebeveynin en büyük kabusu olabilir.

Fakat bu Game Boy yalnızca bir oyuncak değil. Northwestern Üniversitesi ile Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nde çalışan araştırmacıların geliştirdiği bu güçlü kavram kanıtı, pilsiz çalışan aralıklı bilişimin sınırlarını eğlence ve etkileşim alemine taşıyor.

Masraflı, çevreye zararlı ve nihayetinde çöp sahasını boylayan piller yerine; cihaz, gücünü Güneş’ten ve kullanıcıdan topluyor. Bu gelişmeler, durup pili şarj etmeye gerek olmadan sonsuz oyun oynamayı mümkün kılıyor.

Northwestern’da çalışan ve araştırmaya önderlik eden ikinci isim olan Josiah Hester, “Bu cihaz, kullanıcının faaliyetlerinden güç toplayan ilk pilsiz ve etkileşimli alet” diyor. “Bir düğmeye bastığınızda, cihaz bu enerjiyi alarak oyununuza güç sağlayan bir şeye dönüştürüyor.”

TU Delft’te çalışan ve araştırmaya Hester ile birlikte önderlik eden Pirzemislav Pavelczak, “Sürdürülebilir oyun gerçek olacak ve biz de pillerden tamamen kurtularak, bu yönde büyük bir adım atmış bulunuyoruz” diyor. “Platformumuz sayesinde, kullanıcıya eğlence ve keyif sunan sürdürülebilir bir oyun sistemini yapmanın mümkün olduğunu belirtmek istiyoruz.”

Takımlar araştırmayı, etkileşimli sistemler alanında büyük bir konferans olan UbiComp 2020’de, 15 Eylül’de sanal şekilde sunacak.

Northwestern Üniversitesi. Ç: O

Kaynak: Popsci