Pınar Altuğ ve takipçisi arasında 'yemek fotoğrafı' tartışması

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:40

Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olarak biliniyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Özel hayatının yanı sıra yaptığı yemeklerin tariflerini de takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ son olarak Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu.

"O YEMEĞİ BULAMAYANLAR SİZE DUA EDER SANMAYIN"

"Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter" notuyla paylaşım yapan Altuğ'a tepki gösteren bir takipçisi "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diye yorum yaptı.

Gelen yoruma tepkisiz kalamayan Pınar Altuğ, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur" diyerek cevap verdi.





