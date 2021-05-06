Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına Kalben'den ses getiren bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcının takipçisine verdiği cevap kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Müziğinin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Kalben, bir takipçisinin yorumuna ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.
"DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN"
Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" dedi. Kalben ise takipçisine "Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi.
Takipçisinin mesajı ve Kalben'in yanıtı şu şekilde:
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