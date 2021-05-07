Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek: Tartışma kapanmıştır

07 Mayıs 2021 Cuma, 22:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yaptığı ziyaret nedeniyle inceleme açılmıştı. İncelemeye gerekçe olarak ise İmamoğlu'nun yürürken ellerini arkasına bağlayarak "saygısızlık yapması" gösterilmişti.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'na Twitter'dan yaptığı bu paylaşımla destek verdi ve "Tartışma kapanmıştır" dedi.

İşte Fazıl Say'ın yaptığı o paylaşım: