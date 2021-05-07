Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek: Tartışma kapanmıştır

Türbe ziyareti sırasında "ellerini arkada bağladığı" için hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir destek de usta piyanist Fazıl Say'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 22:22
Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek: Tartışma kapanmıştır
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne yaptığı ziyaret nedeniyle inceleme açılmıştı. İncelemeye gerekçe olarak ise İmamoğlu'nun yürürken ellerini arkasına bağlayarak "saygısızlık yapması" gösterilmişti.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'na Twitter'dan yaptığı bu paylaşımla destek verdi ve "Tartışma kapanmıştır" dedi.

İşte Fazıl Say'ın yaptığı o paylaşım:


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