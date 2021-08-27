Pınar Altuğ'dan 'Vatan Şaşmaz' paylaşımı
Oyuncu Pınar Altuğ, bir dönem beraber rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından yakın dostu 'Vatan Şaşmaz' için bir paylaşım yaptı.
Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de çok uzun bir süre devam etmişti.
Dört yıl önce bugün öldürülen ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın dostları ve rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Bir dönem beraber ‘Çocuklar Duymasın’ dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi.
Sette çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Altuğ, “Özlüyorum” notunu düştü.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!