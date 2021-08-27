Pınar Altuğ'dan 'Vatan Şaşmaz' paylaşımı

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:28

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 yılında bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker, aynı dakikalarda yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de çok uzun bir süre devam etmişti.

Dört yıl önce bugün öldürülen ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz için yakın dostları ve rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından onun yokluğuna dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Bir dönem beraber ‘Çocuklar Duymasın’ dizinde rol alan Pınar Altuğ da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Vatan Şaşmaz’ı unutmadığını gösterdi.

Sette çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Altuğ, “Özlüyorum” notunu düştü.