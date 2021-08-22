Pınar Altuğ'dan Şemdinli yangınıyla ilgili paylaşım: Orası da ülkemin parçası

22 Ağustos 2021 Pazar, 11:02

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde salı günü başlayan yangın cuma günü söndürüldü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yangında 3 hektar otluk alanın yandığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şemdinli Kaymakamlığından çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Şemdinli İlçesi Günyazı Köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında çıkan örtü altı yangınına müdahale edildiği ancak rüzgarın da etkisiyle yangının belirli bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Yangının cuma gününe kadar devam etmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"ORASI DA ÜLKEMİN PARÇASI"

Oyuncu Pınar Altuğ da sosyal medya hesabından Şemdinli'de çıkan yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Altuğ Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,"Şemdinli yanıyor. Orası da ülkemin parçası orası da bizim" ifadelerini kullandı.