Pınar Gültekin'in ailesinden ilk açıklama: DNA testi yapılacak

21 Temmuz 2020 Salı, 16:43

















SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekliyor. Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

"KIZIM CANAVARCA ÖLDÜRDÜ"

Cemal Metin Avcı isimli erkek olduğu öğrenildi.Gültekin'in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi. Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar." dedi.

Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

"KENDİSİNİ BEKAR OLARAK TANITTI"

Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." dedi.

OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.