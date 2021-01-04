Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice katleden Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.

(DHA)
04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:01
Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.  

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermeyince, Pınar Gültkekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti.


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