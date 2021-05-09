Pınar Karşıyaka, tarihi Avrupa finali için parkede

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:23

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, bu akşam 19:00'da Hereda San Pablo Burgos ile final maçında karşı karşıya gelecek. Organizasyonun sekizli finalinin düzenlendiği Rus kenti Nizhny Novgorod'daki Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ERA Nymburk'u, yarı finalde ise Casademont Zaragoza'yı saf dışı bırakan Karşıyaka, tarihindeki ikinci Avrupa kupası finaline çıkacak. 2012-13 sezonunda şu anda takımın başında bulunan Ufuk Sarıca ile FIBA EuroChallenge Kupası finaline yükselen yeşil-kırmızılı temsilcimiz, evinde oynadığı finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya mağlup olmuştu.

BASKETBOLDA 14. AVRUPA FİNALİ

Bu maç, basketbolda temsilcilerimizin oynadığı 14. Avrupa kupası finali olacak. Şu ana dek oynanan 13 finalde Fenerbahçe EuroLeague Kupası'nı, o dönemki ismiyle Efes Pilsen Koraç Kupası'nı, Beşiktaş EuroChallenge Kupası'nı, Galatasaray ve Darüşşafaka ise EuroCup'ı birer kez müzesine götürdü.

SARICA: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Pınar Karşıyaka'da 48 yaşındaki başantrenör Ufuk Sarıca, takımın kendine olan güvenine vurgu yaptı:

"Kendimize güveniyoruz ve yarın en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, herkes birbirine çok güveniyor. Bu çok önemli, birlikte oynamayı seviyoruz. Bütün oyuncular benim ne istediğimi biliyor. İlk iki maçta iyi oynadık, umarım yarın yine birlikte şekilde iyi oynarız."

Sek Henry, Semih Erden, Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Amath M'Baye gibi isimleri kadrosunda bulunduran Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi normal sezonunda üçüncü sırada yer alıyor. Müzesinde iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunduran İzmir temsilcisi, ilk Avrupa zaferini yaşamayı hedefliyor.