Pınar Karşıyaka'nın rakibi Anadolu Efes

30 Kasım 2020 Pazartesi, 11:08

Yeşil-kırmızılı ekip bu maçın ardından cuma günü erteleme sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayıp, pazar günü Frutti Extra Bursaspor deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, 8 Aralık Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg'e konuk olacak. Karşıyaka'da A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçlarında forma giyen Metecan Birsen ve elemelerde Fransa Milli Takımı formasını terleten M'Baye de takıma dönecek.



