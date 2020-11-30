Pınar Karşıyaka'nın rakibi Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zorlu seriye başlayacak Pınar Karşıyaka, ilk olarak yarın Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Ligde Anadolu Efes bu sezon çıktığı 8 maçı da kazanırken Karşıyaka 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
Yeşil-kırmızılı ekip bu maçın ardından cuma günü erteleme sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayıp, pazar günü Frutti Extra Bursaspor deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, 8 Aralık Salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg'e konuk olacak. Karşıyaka'da A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçlarında forma giyen Metecan Birsen ve elemelerde Fransa Milli Takımı formasını terleten M'Baye de takıma dönecek.
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