Pinterest'ten 'Türkiye' kararı
Erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından olan Pinterest, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in bugün temsilci atadığını duyurdu.
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından 'haberler güzel' mesajıyla yaptığı açıklamada, 7253 sayılı kanun kapsamında sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadığını bildirdi. Sayan, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek" dedi.
Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreci hatırlatarak, "Kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'a şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren TBMM ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren sivil toplum kuruluşları ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.
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