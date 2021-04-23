Piu Entertainment, çocuklara özel çevirimiçi atölyeler düzenleyecek

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Programa Türkiye’nin her yerinden katılan çocuklar, uzman eğitmenler ile buluşup, sanat alanından konular hakkında bilgi ediniyor ve oyunlar eşliğinde örnekler inceliyor.

Çocuklara özel Çevrimiçi Sanat Atölyeleri Programı 15 katılımcı ile sınırlı ve atölyeler, video konferans sisteminde canlı olarak yapılacak. Yaş aralığı ise 8-12 olacak.

Program sorumlusu Özgür Fıçıcı, “Program, sahne sanatları ile sanat tarihinden önemli sanatçılar arasındaki işbirliklerini, örneğin tasarım konusunu işlerken sanatçıların ilham kaynağı oluşturan eserlerini incelemeye ve hangi malzemelerle nasıl üretirler gibi ayrıntılarını keşfetmeye davet ediyor” diyor ve ekliyor; “Atölyelerde çocuklara sanat eserlerini ve odaklandığımız konudaki bilgileri keyifli bir dille aktararak geçmişteki sanat üretimlerini detaylıca çözümlemelerine destek oluyoruz. Her atölyemiz bir sunum ile sohbet eşliğinde başlıyor, eğitim materyallerimiz ile interaktif bir sunum süreci var ardından da amacımız çocukların atölye içeriğine uygun kendilerine özgü üretimlerini yapıp deneyimleyerek programı tamamlaması.”

SANAT VE TEKNOLOJİ

25 Nisan, saat: 12.00

Bu atölyede katılımcılar, teknolojiyi kullanan sanatçıların eserlerini inceleyerek, detaylarını çözümleyen soruların cevaplarını birlikte arıyor ve keşfediyor.

İncelenecek sanatçılar: Leonardo da Vinci, Nam Jun Paik, Olafur Eliasson, Refik Anadol, Ali Alışır, Memo Akten ve sanat tarihinden başka örneklerle birlikte.

SANAT VE SAHNE TASARIMI

2 Mayıs, saat: 12.00

Performans sanatlarının görsel sanatlar ile nasıl bir bağı olabilir? Farklı alanlarda üreten sanatçılar birlikte nasıl ortak işler yapabilir?

Çocuklar, Mozart’ın Sihirli Flüt operası gibi sanatçıların dünyaca ünlü eserlerini inceliyor ve bu eserlere sahne tasarımları yapan sanatçıları tanıyor.

İncelenecek sanatçılar: Amadeus Mozart ve Marc Chagall, Samuel Beckett ve Alberto Giacometti, Antony Gormley ve Sidi Larbi Cherkaoui, Martha Graham ve Isamu Noguchi ve başka örneklerle birlikte.

SANAT VE KOSTÜM TASARIMI



9 Mayıs, saat: 12.00

Moda ve kostüm tasarımı sanattan nasıl beslenir? Disiplinler arası çalışma ne demektir? Geçmişten günümüze kültürel özellikler tasarımda nasıl rol oynar?

İncelenecek sanatçılar: Andy Warhol, Marc Chagall, Oskar Schlemmer, Sonia Delaunay, Hüseyin Çağlayan, Kazimir Malevich ve sanat tarihinden başka örneklerle birlikte.

SOYUT SANAT VE MÜZİK

6 Mayıs, saat: 12.00

Atölye Süresi: 70 dakika

Soyut resim nedir? Sanatçılar çalışmalarında soyutlamayı nasıl ele alır? Müzik ile soyut resim arasındaki bağ nasıldır?

İncelenecek sanatçılar: Ömer Uluç, Devrim Erbil, Nejad Melih Devrim, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Jackson Pollock ve başka örneklerle birlikte.