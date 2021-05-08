Piyasada drone savaşları alevlendi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:00

Bugün hem hobi hem de ticari amaçlarla kullanılan dronelar her yaştan kişiye hitap ediyor. Bir dönemin askeri amaçlı kullanılan uzak mesafeli gözlem aracı drone’lar bugün tarımdan turizme dizi çekimlerinden belgesellere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Eskiden uçurtma uçuran çocukların yerini bugün drone uçuran çocuklar alıyor. Drone’ların fiyat aralığı ise geniş. 55 liraya da 100 bin liraya da drone bulabiliyorsunuz. Elektronik perakendecisi MediaMarkt ise, drone almak isteyenlere rehber hazırladı.

* Amacınızı belirleyin: Drone’lar iki kategoriye ayrılıyor. Ticari dronelar ve hobi amaçlı dronelar. Ticari amaçlı dronelar daha profesyonel çekimlerin yapıldığı, yüksek görüntü kalitesinin tercih edildiği sinema ve reklam gibi sektörlerde kullanılıyor. Hobi amaçlı dronelar ise etkileyici görüntüler yakalayabilmek için tercih ediliyor.

* Eğitim alın: Drone uçurmaya başlamadan önce kısa bir eğitim almanızda fayda var. Tabii ehliyet gerektiren drone’lar da var. 500 GR ve üstü tüm ürünlerde ehliyet gerekiyor.

* Uçuş süresini araştırın: Drone alırken uçuş menziline, çekim kalitesine, uçuş süresine bakın. Drone’larda uçuş süreleri 10 dakika ile 30 dakika arasında değişiyor. Uçuş mesafesi ise 100 metreden başlayıp 7 kilometreye kadar çıkıyor.

* Akıllı telefona uyumlu olsun: Giriş seviyesi cihazlarda çoğunlukla telefon ile kontrol var. Üst seviye cihazlarda ise kumanda ile kontrol yapılıyor. Bu cihazların da tamamı akıllı telefonlarla da uyumlu.

* Bütçenizi iyi ayarlayın: Drone’lar özelliklerine ve yanındaki ekipmanlara göre fiyatlandırılıyor. Fiyatlar 150 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Nasıl bir drone alacağına karar verenler için piyasadaki son teknoloji bazı drone’ları da derledik.

DJI Mavic Air 2

En çok aranan ve tercih edilen drone firmalarından biri olan DJI Firmasına ait DJI Mavic Air 2, hem profesyonel hem de endüstriyel alanda kullanılabiliyor. 570 gram ağırlığı var. SHGM kaydı ve ticari uçuşlar için Ticari Pilot Sertifikası gerektiriyor. Cihazın satış fiyatı 10 bin 295.

Aden E58 Fly More Combo

çocuk ve özellikle drone kullanmaya ilk başlayanların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kullanmak için sertifikaya ihtiyaç yok, bir bataryayla 10 dakika çalışma süresi var. 200 gram ağırlığındaki cihaz 50 mm yüksekliğe çıkabiliyor fiyatı ise 1000 TL.

Fimi X8 SE 2020

Fimi X8 SE 2020, su geçirmez özelliği ve 35 dakika uçuş süresi sayesinde profesyonel ve endüstriel anlamda tercih edilmesini sağlıyor. 765g toplam ağırlığı var SHGM kaydı ve ticari uçuşlar için Ticari Pilot Sertifikası gerektiriyor. 4500 mah Lipo batarya 35 dakika uçuş süresi var. Cihazın fiyatı ise 5 bin 999 TL.

HAFTANIN YENİSİ

POCO F3 VE POCO X3 PRO SATIŞA ÇIKIYOR

Çinli Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO’nun yeni modelleri POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor.

Snapdragon 870 5G Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile oyun deneyimi sunuyor. 7.8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3’ün hem önde hem de arkasından Corning Gorilla Glass 5 kullanılmış. POCO F3’ün fiyatı 5 bin 299 TL'den, POCO X3 Pro’nun ise 3 bin 799 TL'den başlayacak.



