Piyasalar çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı

24 Ocak 2021 Pazar, 09:28

Küresel piyasalarda bu haftanın odağında ABD'de başkanlık değişimi ile mali teşvik paketine ilişkin açıklamalar, önemli merkez bankalarının faiz kararları ve koronavirüse ilişkin gelişmeler yer alırken, haftaya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

JANET YELLEN'İN AÇIKLAMALARI RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından ABD pay piyasalarında rekorlar kırılırken, analistler, Hazine Bakanlığı'na seçilmesi beklenen Janet Yellen'in ek mali teşviklere ilişkin olumlu açıklamalarının risk iştahını artırdığını söyledi.

Yellen'ın hafta içinde doların değerini piyasanın belirleyeceğini söylemesinin ardından dolar endeksi bu hafta 66 baz puan gerileyerek 90,2'ye indi.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanmaya başlayan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini söyledi.Bu hafta ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 4 değer kazanırken, bütün endeksler tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

KISITLAMALARIN UZATILMASI PİYASALARI ETKİLİYOR



Avrupa tarafında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların odağındaydı.Analistler, hafta boyunca beklentilere paralel gelen veri akışına karşın Lagarde'ın açıklamaları ve korona virüs kaynaklı kısıtlamaların uzatılmasının piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini bildirdi.Lagarde, 1 trilyon 850 milyar euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) devam edeceğini aktararak, varlık alımlarının ECB'nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar süreceğine işaret etti.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmelerle haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.Gelecek hafta pazartesi Almanya'da Ifo endeksleri, salı İngiltere'de işsizlik, perşembe Almanya'da enflasyon ve cuma Almanya'da işsizlik verileri takip edilecek.

ÇİN VE JAPON MERKEZ BANKALARI FAİZ ORANLARINI SABİT TUTTU

Hafta içinde Çin ve Japonya merkez bankaları politika faizlerini sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.

Japonya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 1,2 gerilerken, PMI verisi imalat sanayi için 50'nin altına gerileyerek daralmaya, hizmet sektörü için ise 47,2'den 45,7'ye inerek daralmanın hızlandığına işaret etti.Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,13 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,77 artış kaydetti.Gelecek hafta, cuma günü Japonya'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verileri takip edilecek.

DOLAR/TL, GERİLEDİ

Bu gelişmelerle dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,4179'a geriledi. BIST 100 endeksi ise hafta içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre 17,96 puan ve yüzde 1,18 artışla 1.542,45 puandan tamamladı.