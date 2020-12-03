Piyasalarda dalgalanma sürüyor: Dolar, avro ve borsada son durum

03 Aralık 2020 Perşembe, 18:29

Merkez Bankası (TCMB) yarın için geçici rezervi 65 milyar 133.5 milyon lira, 7 Aralık için de 72 milyar 336 milyon lira ekside açıkladı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde,"Kasım ayı enflasyonunun beklentinin oldukça üzerinde gelmesinden sonra alevlenen döviz kurları, Hazine ve Maliye Bakanı’nın güven veren açıklamaları sonrasında düşüşe geçti" denildi ve eklendi:

"Öğle saatlerinden sonra dolar ve euro kurlarında satışlar hızlandı ve pariteler akşam saatlerinde sırasıyla 7.78 ve 9.47 seviyelerinden işlem görüyor. ABD borsaları güne hafif alıcılı başladı ve yeni rekor seviyelere yakın fiyatlardan işlem görüyor.

"Tüm dünyanın gündeminde önümüzdeki hafta başlaması beklenilen toplu aşılanmalar bulunmakta. Avrupa tarafında da yarın ve haftasonu yoğun çalışılarak AB ve İngiltere’nin karşılıklı memnun kalacağı bir Brexit anlaşması haftanın sonuna yaklaşılırken ana gündem maddesi.

"Tarafların anlaşmaya yakınlaşmış gözükmesiyle birlikte euro/dolar paritesi uzun bir süredir görmediği 1.2150’ye, sterlin/dolar ise bir yıldan uzun bir süredir yükselemediği 1.35'e yaklaştı."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- Dolar en düşük 7.7665 lira ve en yüksek 7.9177 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

- Avro en düşük 9.4549 lira ve en yüksek 9.6078 lirayı gördükten sonra, 9.45 – 9.46 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 10.4732 lira ve en yüksek 10.6218 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.