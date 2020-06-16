Piyasalarda gün sonu: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, dolar kaç TL?
Serbest piyasada son durum. Altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Dolar ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 615,00 lira, Cumhuriyet altını 2.520,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 379,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün itibarıyla kapanış fiyatları şöyle:
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 379,00 379,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.499,00 2.520,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,00 350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.442,00 2.462,00
Yarım Ziynet 1.221,00 1.231,00
Çeyrek Ziynet 610,00 615,00
Serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
Alış Satış
ABD Doları 6,8400 6,8410
Avro 7,7040 7,7050
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