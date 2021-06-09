Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro ne kadar oldu? (9 Haziran 2021)

09 Haziran 2021 Çarşamba, 09:05

Dünya genelindeki hisse senedi piyasaları rekor yüksek seviyelerde seyrederken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmekten uzak olduğunu düşünmesiyle ABD Hazine tahvil getirileri bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri %1.513'e düşerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. ABD Hazine tahvil getirileri en son %1.533 seviyesinden işlem görürken Mart ayında gördüğü 14 ayın zirvesi olan %1.776'nın yaklaşık 25 baz puan altında seyrini sürdürdü.

Pek çok analist Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya ele alması için istihdamın daha güçlü büyüdüğüne işaret edecek verilere ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Küresel piyasalarda dolar, yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı öncesinde kaydettiği ufak kazanımları muhafaza etse de kırılgan seyrini sürdürdü. İşlemciler ise küresel ekonomik toparlanmanın durumu ve merkez bankalarının görüşlerinde değişiklik olup olmadığına bakmak için söz konusu verileri bekliyorlar.

Yatırımcılar doların değer kaybedeceği yönünde yoğun pozisyon almış olsalar da para politikası canlandırma önlemlerinin sonuna gelinip gelinmediğine dair gittikçe daha fazla endişeleniyor ve faiz oranlarındaki yükselişin doların 15 aydır devam eden aşağı yönlü hareketini sona erdireceğinden kaygılanıyorlar.

Haziran başında 8.88, hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu sabah saat 08.48'de 8.6050/8.6100 seviyesinde. Aynı saatte avro/TL 10.4731/10.4857 sepet bazında TL 9.5363/9.5478 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 392/396 seviyesinde.

Türkiye'de politika faizinin %19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL'yi destekleyen en önemli unsur konumunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklamasıyla bu seviyeden bir miktar gerilemiş olsa da zayıf seyrini sürdürüyor.

TCMB'nin yaptığı temin edici açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşıyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı konuşma ve Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki yapacağı görüşme öncesi ABD-Türkiye ilişkileri takip ediliyor.

Ankara ve Washington, ABD'nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri ve iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar ABD'nin sorun teşkil ettiğini düşündüğü Türkiye'nin insan hakları alanındaki performansı nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiği aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye'nin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.

Koronavirüste aşılama süreci de yakından takip ediliyor. Aşılama hız na bakıldığında ilk aşısını olanların sayısı son yedi günde, günde ortalama 212,000'e yükselerek, önceki döneme ait 120,000'li seviyelere göre belirgin artış kaydetti. Yakalanan ivmenin korunup korunmadığı yakından izlenecek.

İlk doz aşısını olanların sayısı saat 0707 itibarıyla düne göre yaklaşık 256,000 artışla 18.2 milyon oldu. Böylece 83.6 milyon olan nüfusun 0.3 puan artışla %21.7'i ilk doz aşısını almış oldu. Tam etki gösteren çift doz aşıyı olanların sayısı yaklaşık 83,000 artışla 13.3 milyona çıktı.