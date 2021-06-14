Piyasaların gözü Erdoğan - Biden görüşmesinde... İşte 3 olası senaryo
Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye çevrildi. Piyasaların da gözü bu görüşmeye dönmüş durumda... Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, bugünkü görüşmeye dair üç senaryoyu sıraladı.
Piyasalarda bir süredir yön belirleyici olarak Türkiye-ABD ilişkileri takip ediliyor. Erdoğan ile Biden bugün yapacağı NATO zirvesindeki görüşmede çıkabilecek sonuçlar piyasalarda yön belirleyici olarak izleniyor.
Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Erdoğan’ın Brüksel’de Biden ile ilk yüz yüze temasını da Türkiye’nin jeo-politik konumunu açığa kavuşturmak ve ekonominin toparlanması açısından tarihi olarak nitelendiriyoruz” dedi.
GÖRÜŞMELER ÜÇ SENARYO İLE SONUÇLANABİLİR
Yeşilada görüşmelerin üç senaryo ile sonuçlanabileceğini belirtti. Birinci senaryoda “Samimi görüşmelere devam kararı. En yüksek ihtimalli olasılık, Erdoğan ve Biden’ın karşılıklı olarak anlaşamadıkları noktalar üzerinde samimi bir tartışma ardından bunların çözümü için üst düzey kabine yetkilileri ve diplomatlara yetki vermeleri. Bu durumda, piyasalarda pozitif etki zaman içinde oluşur, fakat TL geçen haftaki kazanımlarını da geri vermez” dedi.
İkinci senaryoda Erdoğan’ın S-400’leri ABD/NATO denetimine devredeceği vaadini öne çıkaran Yeşilada, bu senaryoda piyasaların çok olumlu tepki verebileceğini, dolar/TL’nin 8 seviyesine inebileceğini söyledi.
Üçüncü senaryoyu “en kötü sonuç” olarak belirten Yeşilada, bunun tarafların karşılıklı güven kuramaması ve CAATSA yaptırımları sertleşmesi olarak özetledi.
GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇİN HAMLESİ
Öte yandan, Brüksel’deki NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Çin çıkışı geldi. Erdoğan, Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap (yuan-TL takası) anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltildiğini, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin yeniden 100 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Brüksel seyahati öncesinde dün basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, “Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin’le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin’le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3.6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.” dedi.
TCMB güncel verilerine göre bankanın brüt rezervi 4 Haziran itibarıyla 93.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık 44 milyar doları altın, yaklaşık 50 milyar doları ise döviz cinsi.
4 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi, -47,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kasım başında dibe vuran bu kalem, yaklaşık 7 aydır bu seviyelerde bulunuyor.
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