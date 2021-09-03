Pjanic'in Beşiktaş'a transferinde kilit rolü Tosic üstlendi!

03 Eylül 2021 Cuma, 16:58

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, yakın arkadaşı Miralem Pjanic'in transferinde rol oynayan isimlerin başında oldu.

Tosic, hem Beşiktaş'a hem de Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı olurken TFF Lisans işlemleri sırasında da yardımcı olmak için Pjanic'in yanında oldu.

31 yaşındaki yıldız isim Pjanic'e Beşiktaş’ı anlatan Tosic, ayrıca Bosna Hersek ile İspanya arasındaki yoğun trafiği arkadaşının özel uçağını getirerek hafifletti.

Lisans işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tosic, "Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş'a yardım ettim. Umarım iyi oynar." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için adeta zamanla yarıştı. Saat 22.40 gibi İstanbul'a getirilen Pjanic, sağlık kontrollerinin ardından TFF Tescil Bürosu'na götürüldü. TFF Tescil Bürosu'nda resmi imzaların atılması sonrasında da evraklar UEFA'ya gönderilerek yıldız ismin Şampiyonlar Ligi listesine kaydedilmesi sağlandı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Tescil Bürosu'ndan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Enteresan bir transfer oldu. Transfer konusunda son dakika böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Pjanic'i, UEFA listesine 1-2 dakika kala yetiştirdik. Bence transferi noktaladık. Yaptığımız bütün transferlerde Sergen hocamızın onayı ile hareket ettik" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic'e 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin Avro garanti ücret ödeyecek.