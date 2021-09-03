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Son dakika transferi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""UEFA listesine adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Yine enteresan bir transfer oldu. Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık" ifadelerini kullandı
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