<p>Beşiktaş, dün gece yeni transferi Miralem Pjanic'i&nbsp; Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilmek adeta zamanla yarıştı.<br></p>
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Beşiktaş, dün gece yeni transferi Miralem Pjanic'i  Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilmek adeta zamanla yarıştı.

<p>İki kulüp arasında yapılan olumlu görüşmeler sonucu yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi.</p>
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İki kulüp arasında yapılan olumlu görüşmeler sonucu yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi.

<p>Uçağın havalimanına inmesinin hemen ardından kulüp yetkilileri futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.<br></p>
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Uçağın havalimanına inmesinin hemen ardından kulüp yetkilileri futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

<p>Bu süreçte Beşiktaş'ın futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilmesi için sadece 2 buçuk saati vardı.<br></p>
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Bu süreçte Beşiktaş'ın futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilmesi için sadece 2 buçuk saati vardı.

<p>Buna benzer bir olay geçen sene Rachid Ghezzal transferinde yaşanmış, Beşiktaş futbolcunun evraklarını TFF'ye motorsiklet ile ulaştırmıştı.<br></p>
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Buna benzer bir olay geçen sene Rachid Ghezzal transferinde yaşanmış, Beşiktaş futbolcunun evraklarını TFF'ye motorsiklet ile ulaştırmıştı.

<p>Miralem Pjanic'ten, sağlık kontrolünün olumlu çıkmasının&nbsp; ardından lisans işlemleri için kulüp yetkilileri TFF binasına gitti. Böylece, Beşiktaş'ın yeni transferinin lisansı çıkmış oldu.<br></p>
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Miralem Pjanic'ten, sağlık kontrolünün olumlu çıkmasının  ardından lisans işlemleri için kulüp yetkilileri TFF binasına gitti. Böylece, Beşiktaş'ın yeni transferinin lisansı çıkmış oldu.

<p>Son dakika transferi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""UEFA listesine adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Yine enteresan bir transfer oldu.&nbsp; Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık" ifadelerini kullandı&nbsp;<br></p>
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Son dakika transferi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""UEFA listesine adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Yine enteresan bir transfer oldu.  Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık" ifadelerini kullandı 

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