7

Son dakika transferi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""UEFA listesine adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Yine enteresan bir transfer oldu. Planlarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çalıştık. Bu transfer de onun bir parçası. Bence transferi noktaladık" ifadelerini kullandı

