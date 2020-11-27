PKK operasyonunda muhtarlara ve korucu başına gözaltı

27 Kasım 2020 Cuma, 14:58

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında Van ve Siirt'te eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, Van'ın Başkale ilçesinde 3'ü aktif görevde muhtar, aktif görevde olan 1 korucu başı ile Gürpınar ilçesinde 1'i eski mahalle muhtarı 2 kişi, İpekyolu İlçe merkezinde 1, Siirt'te ise 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer 1 şüphelinin de arandığını belirtti.



