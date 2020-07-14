PKK'ye Cudi'de "Yıldırım- 1" operasyonu

Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ye yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2020 Salı, 14:46
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