Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi
Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya 5-1 mağlup oldu.
Portekiz'de düzenlenen organizasyonda ilk maçında Rusya'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. İkinci devrede farkı 1'e indiren Türkiye, bu yarıyı da 3-1 geride kapattı. Son devrede 2 gol daha bulan Rusya, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli takımın tek golünü Cem Keskin atarken, Rusya'nın golleri Raskin, Krash (2), Nikoronov ve Zemskov'dan geldi.
Grubun diğer maçında ise İspanya, Belarus'u 6-3 yendi.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Zirve çatlak yarattı
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- O tweet’leri neden şimdi attı?
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı