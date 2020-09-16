Plajda büyük heyecan

16 Eylül 2020 Çarşamba, 14:51

Dev organizasyona kadınlarda 23 ülkeden 64 sporcu, erkeklerde 24 ülkeden 70 sporcunun resmi kayıt yaptırdığı ve kayıtların halen devam ettiği de açıklandı. Dört gün sürecek olan organizasyonda toplam 152 karşılaşmada sporcular kumların üzerine çıkacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanacak olan turnuva, İzmirtube’den canlı yayınlanacak.

FİNALLER PAZAR GÜNÜ

Kadın ve erkek sporcular, yarın sabah saat 09.00’dan akşam 18.00’e kadar dört ayrı kortta zorlu mücadeleler ile turnuvanın ilk maçlarını oynayacak. İlk üç gün grup ve eleme maçlarında yapılacak. Pamucak Plajı’ndaki zorlu mücadelelerde 19 Eylül’de saat 16.00’da kadınlar, saat 17.30’da erkekler çeyrek final karşılaşmalarıyla son dörde kalan ülkeler belirlenecek. Turnuvanın yarı final ve final maçları 20 Eylül’de oynanacak. Yarı finaller saat 9.00-12.00 arasında olacak. Kadınların final maçı saat 16.15.’te, erkeklerin final maçı ise saat 17.15’te olacak. Şampiyonanın ödül töreni ise saat 18.15’te gerçekleşecek.

TÜRKİYE’DEN 5 EKİP

Organizasyonda kadınlar kategorisinde Tuana Dincer-Melisa Özsar ile Ece Özdemir-Doğa Öcal çiftleri ülkemiz için sahada ter dökecek. Şampiyonada Türkiye’yi erkeklerde de üç ekip temsil edecek. Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru, Furkan Ramazan Kaplan-Sacit Kurt ile Bahadır Utku Keskin-Ahmet Can Tur, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda ay yıldızlı mayo ile sahaya çıkacak.