Plajda heyecan yeniden başladı

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:59

Aydın Pamucak Plajı'nda geçen hafta CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği U22 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası'nda maçlar başladı. Organizasyonda kesin kayıtların ardından kadınlarda 18 ülkeden 50 sporcu, erkeklerde de 19 ülkeden 58 sporcu madalya mücadelesi için ter dökecek. İlk gün 19'u kadın olmak üzere toplam 45 karşılaşma oynandı. Turnuvada toplam 114 karşılaşma oynanacak. İlk üç gün eleme ve çeyrek final maçları yapılacak.

Yarı final ve final maçları 27 Eylül Pazar günü oynanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak olan turnuvada pazar günkü finaller naklen verilecek. Toplam 4 gün sürecek olan önemli organizasyonda kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden sporcu bulunmazken, erkeklerde ise Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi mücadele ediyor. Turnuvada pandemi kuralları nedeniyle alana giren herkesin ateşi ölçülüyor, katılımcılara maske ve eldiven veriliyor. Her maçtan sonra voleybol topları ve hakem masası ile sandalyeler dezenfekte ediliyor. Sporcular dahil olmak üzere organizasyon alanındaki herkes maske takıyor.





