Plajda şenlik başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlar ve erkeklerde grup maçları başladı.
Selçuk’taki Pamucak Plajı’ndaki önemli organizasyonda kesin kayıtların ardından kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu madalya mücadelesi için ter döküyor. İlk gün 32’si kadınlarda olmak üzere toplam 64 karşılaşma yapılacak.
FİNAL CANLI YAYINLANACAK
Hem kadınlarda hem de erkeklerde takımlar 8’erli gruplarda yer alıyor. İlk 3 gün eleme ve çeyrek final maçları oynanacak. Yarı final ve final maçları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan turnuvadapazar günkü final maçlarıİzmirtube’den canlı yayınlanacak.
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