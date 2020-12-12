Plath’tan gizemli bir anlatı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 12:22

MARY VENTURA VE DOKUZUNCU KRALLIK

Annesi ve babası tarafından ısrarla trene bindirilen Mary ve ona bu tren yolculuğunda eşlik eden bir kadın... Bu yolculuk kuzeyedir. Bu tren hattında, geri dönüş seferi yoktur ve Mary’e son durağa kadar hiçbir şeyi aklına takmaması, son durakta nereye gideceğinin kondüktör tarafından kendisine söyleneceği belirtilir babası tarafından. Son durağın adı, ‘Dokuzuncu Krallık’tır.

Mary bu trene neden bindirilmiştir? Dokuzuncu Krallık nasıl bir yerdir? Neden oradan dönüş yoktur?

Mary’e, trenden indikten sonra karşısına çıkan bir kadının “Seni bekliyordum canım” demesi, ne anlama gelir? Bu sorular, kitabı okuyanın aklında oluşabilecek sorulardır.

Tren yolcuları, nereye gittiklerini umursamayan yolculardır ve Mary, kendisine bu yolculukta eşlik eden kadının gizemli ifadelerinden etkilenerek, son durağa varmadan trenden inmek ister. İmdat kordonunu çeker ve 7. durakta trenden iner.

Sylvia Plath bu öyküyü bir dergiye göndermiş ve dergi öyküyü reddetmiş. Bir başka bilgi de bu öyküdeki Mary Ventura’nın, Sylvia Plath’ın lise arkadaşı olduğu. İlk kez Şubat 2020’de, İlknur Özdemir’in çevirisiyle Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okuyucuya sunulan bu kısa öykü kitabı, gizemli ve anlaşılmaz niteliktedir. 30 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Sylvia Plath’ın Mary Ventura ve Dokuzuncu Krallık’ı, ilginç bir kişiliğin kaleminden çıkmış ilginç bir yapıt olarak raflarda...

Mary Ventura ve Dokuzuncu Krallık / Sylvia Plath / Çeviren: İlknur Özdemir / Kırmızı Kedi Yayınevi. / 48 s. / 2020.