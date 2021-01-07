Plug and Play MEXT ile İstanbul’a geliyor

07 Ocak 2021 Perşembe, 01:00

Metal sanayisinin 250 lider şirketini temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye’ye değer katacak bir projeyle yeni yıla başlıyor. MESS, dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play’i Türkiye’ye getiriyor. Dünyada sadece 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play’in İstanbul Platformu, MESS’in geçtiğimiz yıl açılışını yaptığı, dünyanın en ileri, en kapsamlı, en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi MEXT içinde yer alacak.

Yaklaşık 7 milyar dolarlık fonu bulunan Plug and Play, dünya çapında pek çok şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağladı. Plug and Play İstanbul Platformu, kendi fikrini hayata geçiren girişimciler için eşsiz fırsatlar sunuyor. Girişimciler, Türkiye’nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme ve ortaklık kurma fırsatı bulabilecekler. Aynı zamanda Plug and Play aracılığıyla küresel yatırımcılarla buluşarak roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacaklar.

Plug and Play İstanbul Platformu, MESS üyesi sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunacak. Sanayiciler, yerli girişimcilerin yanı sıra Plug and Play İstanbul Platformu’nun küresel havuzundaki 40 binden fazla girişimcinin inovatif çözümleriyle tanışma olanağı bulacak. Türkiye ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren ve ekonomiye her yıl 60 milyar dolardan fazla katkıda bulunan MESS üyelerinin ihracat ve istihdam potansiyelleri gelişecek.

Plug and Play’in tüm ekosistemini Türkiye’ye taşıyacak olan platform, İstanbul’un girişimcilikte ve açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezlerinden biri olmasında önemli rol oynayacak. Plug and Play Platformu, İstanbul üzerinden etrafındaki 12 ülkeye hizmet verecek. Bu ülkeler, Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Platform sadece bu ülkelerin girişimcilerine ulaşmakla kalmayıp bu bölgenin iş dünyasını yönlendiren, nabzını tutan, küresel kimliğini kanıtlamış muazzam bir merkez olacak.

İş birliğinin detaylarını MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Plug and Play Kurucusu ve CEO’su Saeed Amidi www.ntv.com.tr’de paylaşacak. Konuşmaların ardından Türkiye ve küresel girişimcilik ekosisteminden seçkin konukların katıldığı “Kurumsal İnovasyon, Girişimci ve Yatırımcı Dinamikleri” konulu panel yer alacak.

14 Ocak Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında www.ntv.com.tr adresinde canlı yayınlanacak olan lansman online-mess.com, www.fortuneturkey.com, www.egirisim.com, www.webrazzi.com adreslerinden de eş zamanlı olarak takip edilebilecek.