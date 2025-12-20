Arkadaşını acımasızca darbetmişti: 'Baba tahliye' diyen çocuk yeniden tutuklandı

Konya'da 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağ'ı başına taşla vurarak ağır yaralayan ve 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan 13 yaşındaki T.F. bir kez daha tutuklandı.

13 yaşındaki saldırgan tahliyesinin ardından 'Baba tahliye' paylaşımı yapmıştı.

OKUL ARKADAŞINI ACIMASIZCA DARBETTİ

Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Hasan Berat Güldağı, 8 Aralık'ta okul takımının antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı yolda yürüyen Güldağı ile takım arkadaşı T.F. şakalaşmaya başladı.

6 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLİNCE 'BABA TAHLİYE' DEDİ

T.F.'nin tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' yazılı mesaj paylaştığı görüldü.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itirazda bulundu.

Yeniden gözaltına alınan T.F., bu kez yeni deliller kapsamında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.