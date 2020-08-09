PM toplantısında ‘ittifak’ uyarısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ardınan toplanan ilk PM toplantısında üyelere ittifak uyarısı yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısıyla başlayan süreçle ilgili ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınılmasını istediği ifade edildi.
Parti yönetimi tarafından “ortak dil” kullanılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “İttifakı korumaya çalıştığımız bir süreç var. Siz de söylemlerinizi buna göre belirleyin” talimatını verdiği kaydedildi.
Kılıçdaroğlu’nun dünkü PM toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu için bugün ya da yarın görevlendirmeleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
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