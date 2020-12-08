Pogba gemileri yaktı!
Paul Pogba’nın menajeri Mino Raiola, Fransız oyuncunun Manchester United ile sözleşme uzatmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Paul Pogba’nın menajeri Mino Raiola, Fransız oyuncunun Manchester United ile sözleşme uzatmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Tuttosport’a röportaj veren Raiola, Fransız oyuncunun Manchester United’da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtti. Raiola Pogbanın geleceğine ilişkin, ‘’ Pogba’nın ayrılığıyla alakalı konuyu uzatmak anlamsız. Net konuşmak zorundayım ve artık United sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Manchester United kariyeri boyunca yaşadıkları için suçlu bulmaya çalışmak zaman kaybı. Orada mutsuz ve artık ayrılmak istiyor. Sözleşmesi bir buçuk yıl içinde bitecek ve her iki taraf için de en iyisi sözleşme bitmeden yolları ayırmak. ‘’
Paul Pogba 2016 yılında Juventus’dan Manchester United’a 89 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Yıldız oyuncu sözleşmesindeki kontrat uzatma maddesini kullanarak bu yılın ilk aylarında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Pogba’nın adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık eski takımı Juventus ve Real Madrid ile anılmıştı.
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